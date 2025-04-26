Главу Баварии Зёдера раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского

Глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн наряду с членами немецкого Бундестага подвергла критике поступок премьер-министра немецкой федеральной земли Баварии Маркуса Зёдера, опубликовавшего селфи перед началом похоронной церемонии папы римского Франциска.
После прибытия в Рим Зёдер разместил в социальной сети X* совместное фото с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На снимке оба политика запечатлены с улыбками на лицах. В подписи к посту говорилось об их готовности почтить память понтифика.
Штрак-Циммерманн подчеркнула, что в подобном селфи присутствует нечто совершенно неуместное. Похороны папы римского — это не аналог баварского «Октоберфеста», иронично добавила она.
Другие немецкие политики тоже негативно восприняли фотографию. Так, депутат Бундестага от Левой партии Дитмар Барч в комментарии к публикации заметил, что фотография получилась «очень веселой» для столь скорбного события. Депутат от «Альтернативы для Германии» Мартин Райхард возмутился из-за улыбок Зёдера и Штайнмайера.
Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что на фото с Зеленским в Риме президент США Дональд Трамп выражает полное недоверие.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.