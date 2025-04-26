Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу Баварии Зёдера раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского

Немецкие депутаты выразили недовольство из-за снимка главы Баварии Маркуса Зёдера, на котором он улыбается перед похоронами понтифика.

Источник: Аргументы и факты

Глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн наряду с членами немецкого Бундестага подвергла критике поступок премьер-министра немецкой федеральной земли Баварии Маркуса Зёдера, опубликовавшего селфи перед началом похоронной церемонии папы римского Франциска.

После прибытия в Рим Зёдер разместил в социальной сети X* совместное фото с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На снимке оба политика запечатлены с улыбками на лицах. В подписи к посту говорилось об их готовности почтить память понтифика.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что в подобном селфи присутствует нечто совершенно неуместное. Похороны папы римского — это не аналог баварского «Октоберфеста», иронично добавила она.

Другие немецкие политики тоже негативно восприняли фотографию. Так, депутат Бундестага от Левой партии Дитмар Барч в комментарии к публикации заметил, что фотография получилась «очень веселой» для столь скорбного события. Депутат от «Альтернативы для Германии» Мартин Райхард возмутился из-за улыбок Зёдера и Штайнмайера.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что на фото с Зеленским в Риме президент США Дональд Трамп выражает полное недоверие.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.