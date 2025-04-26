Главу Баварии Зёдера раскритиковали за селфи перед похоронами папы римского

После прибытия в Рим Зёдер разместил в социальной сети X* совместное фото с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На снимке оба политика запечатлены с улыбками на лицах. В подписи к посту говорилось об их готовности почтить память понтифика.