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ООН сократила помощь украинским переселенцам, потеряв финансирование от США

Под сокращение попали программы психосоциальной поддержки, предоставления материалов для временного жилья.

Источник: Аргументы и факты

Управление ООН по делам беженцев сократило программы помощи для эвакуированных из Украины граждан, сообщила представитель организации в стране Каролина Линдхольм Биллинг.

«Уменьшение объемов пособий связано с прекращением финансирования со стороны США и других западных доноров», — отметила она.

По словам Биллинг, под сокращение попали программы психосоциальной поддержки, предоставления помощи для временного жилья и денежной помощи.

Напомним, глава США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке предоставления помощи другим странам почти сразу после вступления в должность в январе этого года.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Трамп решительно настроен не давать больше денег Киеву.

По его словам, Украине придется либо заключить мирное соглашение, либо участвовать в конфликте без помощи Вашингтона.