ООН сократила помощь украинским переселенцам, потеряв финансирование от США

Управление ООН по делам беженцев сократило программы помощи для эвакуированных из Украины граждан, сообщила представитель организации в стране Каролина Линдхольм Биллинг.
«Уменьшение объемов пособий связано с прекращением финансирования со стороны США и других западных доноров», — отметила она.
По словам Биллинг, под сокращение попали программы психосоциальной поддержки, предоставления помощи для временного жилья и денежной помощи.
Напомним, глава США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке предоставления помощи другим странам почти сразу после вступления в должность в январе этого года.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Трамп решительно настроен не давать больше денег Киеву.
По его словам, Украине придется либо заключить мирное соглашение, либо участвовать в конфликте без помощи Вашингтона.