Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 27 апреля

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
27 апреля в народном календаре носит название Мартын Лисогон. Связан этот день с именем святого Мартина Исповедника, но в народе его прозвали Лисогоном, так как считалось, что в это время лисицы покидают старые норы и начинают искать новые.
Этот день был важным для охотников и крестьян:
Считалось, что лисицы в этот период особенно активны, а потому охота на них могла быть удачной. Люди верили, что если в этот день увидеть лисицу, то это принесет удачу, но только если не пугать зверя. Также 27 апреля связывали с пробуждением природы: окончательно сходил снег, а земля начинала прогреваться.
В православии день посвящен памяти святого Мартина, который почитался как защитник от нечистой силы. Поэтому крестьяне часто молились ему о благополучии семьи и защите от злых духов.
Что делали на Руси в этот день?
27 апреля наши предки уделяли внимание как хозяйственным делам, так и обрядам:
Работа в поле и огороде — начинали активную подготовку к посевной: проверяли инвентарь, вывозили навоз на поля. Уборка дома — выметали сор из избы, символически избавляясь от всего старого. Забота о животных — осматривали скот, чистили хлева, чтобы избежать болезней. Рыбалка — считалось, что в этот день рыба особенно хорошо клюет. Молитвы и заговоры — обращались к святому Мартину с просьбами о защите от сглаза и порчи.
Чего не стоит делать в этот день, 27 апреля?
Народные поверья предупреждают о некоторых запретах, связанных с Мартыном Лисогоном:
Нельзя ругаться и сквернословить — это может навлечь неприятности и раздоры в семье. Не стоит отказывать в помощи — особенно если просят еду или мелкую услугу, иначе можно лишиться удачи. Избегайте начинать новые дела без подготовки — день считается не самым удачным для старта крупных проектов. Нельзя убивать пауков — по примете, это может привести к денежным потерям. Не рекомендуется шить и вязать — считалось, что это «зашьет» удачу.
Также в этот день нежелательно:
Давать в долг — могут не вернуть. Подбирать монеты на дороге — они могут быть «подкладом» для порчи. Переезжать или менять работу — лучше отложить на более благоприятное время.
Приметы погоды на 27 апреля.
Наблюдая за природой в этот день, крестьяне делали выводы о будущем урожае и погоде:
Если солнце яркое и ясное — лето будет теплым и урожайным. Дождь на Мартына Лисогона — к хорошему росту трав и грибов. Если лисицы близко к деревне подходят — жди холодной весны. Гром гремит — к скорому потеплению. Ветер с востока — лето будет засушливым. Если птицы гнездятся на солнечной стороне — лето выдастся жарким.
Эти приметы помогали людям планировать сельскохозяйственные работы и готовиться к переменам погоды. Даже сегодня они могут быть полезны для тех, кто следит за природными циклами.
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