Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 27 апреля

Нельзя ругаться и сквернословить — это может навлечь неприятности и раздоры в семье. Не стоит отказывать в помощи — особенно если просят еду или мелкую услугу, иначе можно лишиться удачи. Избегайте начинать новые дела без подготовки — день считается не самым удачным для старта крупных проектов. Нельзя убивать пауков — по примете, это может привести к денежным потерям. Не рекомендуется шить и вязать — считалось, что это «зашьет» удачу.