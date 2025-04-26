Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове полицейские начали проверку после избиения мужчины на дороге

Ростовские полицейские ищут мужчину, избивавшего на дороге оппонента.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полицейские заинтересовались видео в соцсетях, на котором запечатлено как мужчина избивает оппонента на проезжей части. Об этом сообщили в главке ведомства.

Как отмечается, попавший в кадр неизвестный наносил удары руками. При этом в главе добавили, что по поводу произошедшего пока в полицию никто не обращался. Но они все равно начали проверку.

— Сейчас донские полицейские проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, личности нарушителя и поиска очевидцев, — сообщили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Телеграм.