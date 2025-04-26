В Ростове полицейские начали проверку после избиения мужчины на дороге

В Ростове полицейские заинтересовались видео в соцсетях, на котором запечатлено как мужчина избивает оппонента на проезжей части. Об этом сообщили в главке ведомства.
Как отмечается, попавший в кадр неизвестный наносил удары руками. При этом в главе добавили, что по поводу произошедшего пока в полицию никто не обращался. Но они все равно начали проверку.
— Сейчас донские полицейские проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, личности нарушителя и поиска очевидцев, — сообщили в ведомстве.
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