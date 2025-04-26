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Жара дала Молдове передышку: Синоптики предупредили о резком похолодании и о морозе до −3 градусов по ночам

Метеорологи рассказали о погоде в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

После продолжительного периода тёплой и солнечной погоды в Молдове ожидается резкое похолодание. Согласно данным синоптиков, в ночь на 27 апреля температура воздуха может опуститься до −3 °C, что является нетипичным явлением для конца апреля.

В течение апреля в Молдове обычно наблюдаются дневные температуры около 16 , а ночные — около 6 . Однако в этом году погодные условия отличаются от нормы. В некоторых регионах страны, особенно в северных и центральных областях, ожидаются ночные заморозки. Такие условия могут негативно повлиять на сельское хозяйство, особенно на плодовые деревья и ранние посевы.

Погода в ближайшее время.

Метеорологи предупреждают, что в апреле возможны заморозки до −3 °C, особенно в ночное время. Такие погодные явления могут сохраняться до конца месяца, а в некоторых случаях и в начале мая. В связи с этим специалисты рекомендуют фермерам и садоводам принять меры для защиты растений от возможных заморозков. Ожидается, что похолодание будет кратковременным, и уже к началу мая температура воздуха вернётся к сезонным значениям.