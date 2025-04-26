Воевавшие в Курской области бойцы из КНДР полюбили русский рэп

Военнослужащие из КНДР, которые принимали участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области, полюбили русский рэп. Об условиях службы и быте корейских бойцов рассказал Telegram-канал Mash.
По данным авторов ресурса, северокорейские солдаты проживали отдельно от военных ВС РФ. Коммуникация осуществлялась через прикомандированных спецпереводчиков.
«Первые военнослужащие из КНДР прибыли в Россию в октябре 2024-го — около 1500 человек. Они проходили подготовку в Улан-Удэ. С ноября начали группами прибывать в Курскую область», — говорится в публикации.
Корейские военные отлично проявили себя во время штурма села Плёхово, на который они потратили всего пять часов. Бойцы из КНДР были укомплектованы тяжелой техникой собственного производства, оружием и боеприпасами.
Источник канала уточнил, что за время службы корейские военные успели перепробовать всю российскую кухню и переслушать всю музыку. Особенно сильно им понравился русский рэп.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила вклад бойцов из КНДР в освобождении Курской области.