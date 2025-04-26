Светская львица разнесла невестку-стриптизершу Королевой

«Я думаю, эта невестка Королевой ещё покажет всем “небо в алмазах”. Семья Королевой ещё узнает и её характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась. Но в стриптизерши обычно идут люди без моральных принципов и тормозов, готовые за деньги трясти своей “звездой” и прочими прелестями. Поэтому я на месте Королевой была бы весьма осторожна», — сообщила Кравец aif.