Светская львица разнесла невестку-стриптизершу Королевой

Сын Натальи Королевой и Тарзана, 22-летний Архип Глушко и стриптизерша Мелисса Фокс поженились в прошлом году. Сегодня избранница Архипа штурмует подмостки шоу-бизнеса и шокирует внешним видом.
Мелисса освоила новую специальность — визажист. Например, одним из ее последних клиентов был Валерий Сюткин. Также Мелисса пытается исправить челюсть, у девушки неправильный прикус, поэтому ей предстоит наращивать нижнюю челюсть.
Выбор Мелиссы в качестве жены для Архипа Глушко — вызывает много вопросов у общественности. Многие пользователи сети нелестно отзываются о девушке нелицеприятно. В разговоре с aif.ru светская львица Алена Кравец также усомнилась в искренность Мелиссы.
«Я думаю, эта невестка Королевой ещё покажет всем “небо в алмазах”. Семья Королевой ещё узнает и её характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась. Но в стриптизерши обычно идут люди без моральных принципов и тормозов, готовые за деньги трясти своей “звездой” и прочими прелестями. Поэтому я на месте Королевой была бы весьма осторожна», — сообщила Кравец aif.