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Светская львица разнесла невестку-стриптизершу Королевой

22-летний Архип Глушко и стриптизерша Мелисса Фокс поженились в 2024 году.

Источник: Аргументы и факты

Сын Натальи Королевой и Тарзана, 22-летний Архип Глушко и стриптизерша Мелисса Фокс поженились в прошлом году. Сегодня избранница Архипа штурмует подмостки шоу-бизнеса и шокирует внешним видом.

Мелисса освоила новую специальность — визажист. Например, одним из ее последних клиентов был Валерий Сюткин. Также Мелисса пытается исправить челюсть, у девушки неправильный прикус, поэтому ей предстоит наращивать нижнюю челюсть.

Выбор Мелиссы в качестве жены для Архипа Глушко — вызывает много вопросов у общественности. Многие пользователи сети нелестно отзываются о девушке нелицеприятно. В разговоре с aif.ru светская львица Алена Кравец также усомнилась в искренность Мелиссы.

«Я думаю, эта невестка Королевой ещё покажет всем “небо в алмазах”. Семья Королевой ещё узнает и её характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась. Но в стриптизерши обычно идут люди без моральных принципов и тормозов, готовые за деньги трясти своей “звездой” и прочими прелестями. Поэтому я на месте Королевой была бы весьма осторожна», — сообщила Кравец aif.