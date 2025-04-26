В Москве прошла мемориально-патронатная акция к 80-летию Победы

26 апреля в столице состоялась общегородская мемориально-патронатная акция, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия приняли участие более 25 000 человек. Включая молодежь, ветеранов, кадетов и юнармейцев. Вместе они занимались уходом за памятниками, мемориальными досками и захоронениями защитников Отечества.
«В преддверии Дня Победы по всей столице проходит множество патриотических мероприятий. Защита и служение Отечеству во все времена было и остается священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее, память истории своего народа объединяют наше общество», — сообщила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Акция охватила более 4000 мемориальных объектов по всем административным округам Москвы. Например, уборка прошла на известных кладбищах и мемориалах, включая Новодевичье и Ваганьковское кладбища, а также у мемориала «Ушедшим в бессмертие» в Юго-Западном округе и других значимых местах.