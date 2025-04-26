В Москве прошла мемориально-патронатная акция к 80-летию Победы

«В преддверии Дня Победы по всей столице проходит множество патриотических мероприятий. Защита и служение Отечеству во все времена было и остается священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее, память истории своего народа объединяют наше общество», — сообщила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.