Нижегородские закаты показали на билбордах Дубая и Нью-Йорка

Закаты Нижнего Новгорода показали на билбордах Дубая, Нью-Йорка, а также нескольких российских городов, сообщил глава региона Глеб Никитин.
По его словам, 24 апреля негласно объявили Днем нижегородского заката. Природную красоту показали на крупнейших экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Владивостока.
«Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае!» — отметил Никитин.
В своем Telegram-канале он разметил фото и видео закатов, которые транслировались на экранах.
Ранее сообщалось, что небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага. Здание возвышается на 163 этажа.