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Нижегородские закаты показали на билбордах Дубая и Нью-Йорка

24 апреля негласно объявили Днем нижегородского заката.

Источник: Аргументы и факты

Закаты Нижнего Новгорода показали на билбордах Дубая, Нью-Йорка, а также нескольких российских городов, сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, 24 апреля негласно объявили Днем нижегородского заката. Природную красоту показали на крупнейших экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Владивостока.

«Но такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России. Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае!» — отметил Никитин.

В своем Telegram-канале он разметил фото и видео закатов, которые транслировались на экранах.

Ранее сообщалось, что небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета российского флага. Здание возвышается на 163 этажа.