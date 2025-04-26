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В Киеве привлекли к ответственности мать школьника, который слушал русские песни

В Киеве на мать 12-летнего школьника составили административный протокол. Её сын слушал русскую музыку на улице, и это очень не понравилось одной из женщин. Об инциденте рассказала пресс-служба полиции Украины.

Женщина пожаловалась, что подросток слушал русские песни под окнами её дома. По данным полиции, школьник проигнорировал замечания и якобы вёл себя грубо. Инспекторы провели профилактическую беседу с матерью подростка и составили административный протокол.

Ранее украинку оштрафовали за то, что в её машине слушали русские песни. Правоохранители выявили нарушение во время мониторинга соцсетей: на видео компания включала в машине хиты российских исполнителей. На владелицу авто составили административный протокол за мелкое хулиганство.