Театр имени Ленсовета отменил спектакли с Боярским из-за его состояния здоровья

Ранее врачи временно запретили Боярскому выходить на сцену из-за травм, полученных при падении во время репетиции. Артист оступился за кулисами и упал с высоты нескольких метров. Он не сразу обратился за помощью и попал в клинику, когда его состояние сильно ухудшилось.