Театр имени Ленсовета отменил спектакли с Боярским из-за его состояния здоровья

«Состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену», — следует из сообщения.
Вместо запланированных на воскресенье двух показов спектакля «В этом милом старом доме» (в 13:00 и 18:00) зрителям будет представлен спектакль «Без вины виноватые».
Ранее врачи временно запретили Боярскому выходить на сцену из-за травм, полученных при падении во время репетиции. Артист оступился за кулисами и упал с высоты нескольких метров. Он не сразу обратился за помощью и попал в клинику, когда его состояние сильно ухудшилось.