Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Театр имени Ленсовета отменил спектакли с Боярским из-за его состояния здоровья

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил два представления с участием Михаила Боярского, сославшись на проблемы со здоровьем артиста. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Источник: Life.ru

«Состояние здоровья Михаила Сергеевича Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену», — следует из сообщения.

Вместо запланированных на воскресенье двух показов спектакля «В этом милом старом доме» (в 13:00 и 18:00) зрителям будет представлен спектакль «Без вины виноватые».

Ранее врачи временно запретили Боярскому выходить на сцену из-за травм, полученных при падении во время репетиции. Артист оступился за кулисами и упал с высоты нескольких метров. Он не сразу обратился за помощью и попал в клинику, когда его состояние сильно ухудшилось.