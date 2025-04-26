Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala

После исправления обнаруженных недочетов танкер Kiwala получил разрешение от эстонских властей покинуть территориальные воды страны. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на слова руководителя морской службы транспортного департамента Кристьяна Труу.
Предположительно, конечным пунктом маршрута судна был российский порт Усть-Луга.
По информации Postimees, военно-морские силы Эстонии задержали танкер для проверки необходимой документации и установления статуса судна. Позднее ERR сообщила, что в ходе проверки было выявлено около сорока нарушений, в том числе неточности в технической документации. После устранения всех замечаний судну разрешили покинуть залив Мууга, где оно стояло на якоре.
«Все процедуры близки к завершению. Как только формальности будут улажены, Kiwala сможет покинуть эстонские воды», — отметил Труу.
Напомним, о задержании танкера Kiwala стало известно 11 апреля. СМИ писали, что это первый случай задержания Эстонией «судна теневого флота РФ».
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис подписал закон о праве топить суда.