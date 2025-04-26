Власти Эстонии освободили задержанный танкер Kiwala

По информации Postimees, военно-морские силы Эстонии задержали танкер для проверки необходимой документации и установления статуса судна. Позднее ERR сообщила, что в ходе проверки было выявлено около сорока нарушений, в том числе неточности в технической документации. После устранения всех замечаний судну разрешили покинуть залив Мууга, где оно стояло на якоре.