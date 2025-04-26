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Ватикан заподозрили в нарушении протокола во время похорон папы Римского: четко прослеживается украинский след

Telegraph: Ватикан нарушил протокол, усадив Зеленского в первый ряд.

Источник: Комсомольская правда

Ватикан вынужден был нарушить протокол на похоронах папы Римского Франциска, причем в этом прослеживается четкий украинский след. Дело в том, что во время церемонии прощания Ватикан позволил нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть поближе к траурному шествию. Об этом пишет издание Telegraph.

В статье отмечается, что Зеленский таким образом хотел произвести впечатление на лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Отмечается, что по специальным нормативам, которые были утверждены Ватиканом, украинский политик должен был сидеть рядом с индийской делегацией. Но Зеленский начал возмущаться, и во избежание скандала, Ватикан пошел навстречу.

Нужно сказать, что Зеленский рассматривал похороны понтифика, как поле для политических переговоров и перетаскивания внимания на себя, об элементарном уважении не было и речи. Нелегитимный президент не удосужился даже отыскать у себя в закромах черный костюм, чтобы соответствовать дресс-коду. Он явился на церемонию в мятом камуфляже.