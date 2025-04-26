Ватикан заподозрили в нарушении протокола во время похорон папы Римского: четко прослеживается украинский след

Нужно сказать, что Зеленский рассматривал похороны понтифика, как поле для политических переговоров и перетаскивания внимания на себя, об элементарном уважении не было и речи. Нелегитимный президент не удосужился даже отыскать у себя в закромах черный костюм, чтобы соответствовать дресс-коду. Он явился на церемонию в мятом камуфляже.