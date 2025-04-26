Умер бывший вице-губернатор Ленобласти

Николай Пасяда был вице-губернатором по строительству Ленобласти с 2005-го по 2012 год. Ему на 76% принадлежала компания «ГСК ЛО», которая возводила во Всеволожском районе жилые комплексы. Накопившиеся обязательства перед покупателями квартир в ЖК «Галактика», «Радужный», «Олимп» дали старт уголовному делу о мошенничестве. Оно было возбуждено в 2021 году. Пасяда проходил по делу подозреваемым, обвинение ему не предъявили, признав неподсудным — в связи с выявлением нарушений здоровья.