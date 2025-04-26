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Умер бывший вице-губернатор Ленобласти

Бывший вице-губернатор по строительству Ленобласти Николай Пасяда умер в ночь на субботу, 26 апреля. Об этом пишет 47news.

Двумя днями ранее его госпитализировали во Всеволожскую ЦРБ в связи с ухудшением здоровья. По информации издания, к смерти привёл недуг сосудистого характера. Он характерен для пациентов со связанным с нарушением психики заболеванием, которое ранее было выявлено у Пасяды.

Николай Пасяда был вице-губернатором по строительству Ленобласти с 2005-го по 2012 год. Ему на 76% принадлежала компания «ГСК ЛО», которая возводила во Всеволожском районе жилые комплексы. Накопившиеся обязательства перед покупателями квартир в ЖК «Галактика», «Радужный», «Олимп» дали старт уголовному делу о мошенничестве. Оно было возбуждено в 2021 году. Пасяда проходил по делу подозреваемым, обвинение ему не предъявили, признав неподсудным — в связи с выявлением нарушений здоровья.