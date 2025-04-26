Боярский пропустит еще два спектакля

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, которого недавно выписали из больницы после ушиба, из-за плохого самочувствия пропустит не только спектакль в театре имени Ленсовета в воскресенье, но и еще две постановки, где он играет, сообщил театр.
Ранее в субботу театр сообщил, что Боярский по состоянию здоровья не выйдет на сцену в воскресенье, на которое были запланированы два показа спектакля «В этом милом старом доме».
«Дорогие зрители, также сообщаем вам, что Михаил Боярский в связи с плохим самочувствием не будет принимать участие в спектаклях “Театральный роман” (29 апреля) и “Ромео и Джульетта” (30 апреля)», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Как отмечается, в спектакле «Театральный роман» роль генерального секретаря исполнит Александр Сулимов, а в «Ромео и Джульетте» вновь прозвучит записанный голос Боярского.
Боярский в качестве приглашенного артиста играет в трех спектаклях театра имени Ленсовета: «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В сообщении отмечалось, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже РИА Новости уточнили в театре, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал РИА Новости, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы в среду,