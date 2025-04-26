Как распознать дипфейк: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников?

«Для общего понимания нужно отметить, что для того, чтобы изготовить голосовой дипфейк, а мы его тоже будем называть дипфейком, достаточно 3−5 секунд свободной речи человека. Для того чтобы изготовить видео/фотодипфейк достаточно одной фотографии. При этом программа моделирует с большой долей схожести лицо, изображенное на этой фотографии. Чтобы отличить дипфейк, для этого нужно, в первую очередь, помнить, что дипфейк — это все равно технический момент, это робот, это машина. Поэтому, если мы говорим о голосовых дипфейках, то речь, записанная при помощи специальной программы, лишена каких-либо эмоций. Это монотонный диалог», — рассказал Михаил Иванча.