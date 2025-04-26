Как распознать дипфейк: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников?

Со стремительным развитием технологий также стремительно развиваются способы обмана населения. Последний «тренд» у мошенников — это дипфейки. Отличить их от реальных людей без определенных знаний и подготовки достаточно тяжело. Но мы узнали, как распознать обман и не попасться на уловку мошенников, оставив свои «кровные» при себе.
Технология обмана.
К сожалению, на сегодняшний день существует масса способов объегорить простого обывателя (а порой даже и непростого: помните кейс про 450 млн рублей, которые экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова сама отдала в руки мошенников?). И с каждым годом все сложнее себя оградить от обмана. Особенно — высокотехнологичного. С появлением и развитием нейросетей, мощный инструмент появился в руках не только дизайнеров и программистов, но и мошенников.
Злоумышленники создают дипфейки, с помощью которых обманывают ничего не подозревающих людей. Причем для создания такой имитации используется настоящий голос и изображение медийных личностей. Так что сходу не отличишь.
Дипфейк — это методика создания изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта. Выражение получилось путем совмещения двух понятий deep learning (с англ. — «глубинное обучение») и fake (с англ. — «подделка»).
Не боятся мошенники эксплуатировать образ больших чиновников. А самой распространенной схемой такого обмана является «звонок руководителя». В Самарской области совсем недавно произошел как раз такой, хрестоматийный случай: дипфейк губернатора Вячеслава Федорищева позвонил по видеоконференцсвязи одному из преподавателей Самарского университета им. Королева.
Женщина поняла, что ее разводят на деньги, только к концу 20-минутной беседы, и осталась в шоке от того, насколько лже-глава региона осведомлен о проблемах в сфере образования. Плюс ко всему, взгляд, мимика, интонация и даже интерьер кабинета губернатора было не отличить от оригинала. Но, как оказалось, такой технологичный обман можно раскусить даже в режиме реального времени, не говоря уже о записанном видео или статичном фото.
Как распознать дипфейк?
Чтобы ответить на главный вопрос этой статьи, мы обратились за помощью к эксперту. Мы связались с начальником Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД Самарской области Михаилом Иванчой. Полковник полиции рассказал, как распознать дипфейк даже во время видеозвонка.
«Для общего понимания нужно отметить, что для того, чтобы изготовить голосовой дипфейк, а мы его тоже будем называть дипфейком, достаточно 3−5 секунд свободной речи человека. Для того чтобы изготовить видео/фотодипфейк достаточно одной фотографии. При этом программа моделирует с большой долей схожести лицо, изображенное на этой фотографии. Чтобы отличить дипфейк, для этого нужно, в первую очередь, помнить, что дипфейк — это все равно технический момент, это робот, это машина. Поэтому, если мы говорим о голосовых дипфейках, то речь, записанная при помощи специальной программы, лишена каких-либо эмоций. Это монотонный диалог», — рассказал Михаил Иванча.
Распознаем аудиодипфейк.
Следует обращать внимание на тембр, эмоциональность разговора, наличие в речи собеседника свойственных ему слов-паразитов, каких-то оборотов речи, которые он использует на постоянной основе. Поскольку, моделируя голос, машина не учитывает эти аспекты, она берет исключительно особенности голоса.
«При этом программа может перевести речь на любой язык, то есть, записав мой голос на русском языке, программа сформирует дипфейк на английском, китайском, немецком, французском, абсолютно на любом языке, который ей доступен», — подчеркнул полковник полиции.
Распознаем видеодипфейк.
По словам специалиста, если речь идет о сохраненном видео, к примеру, тех же «кружочках» в телеграме, отличить подделку от оригинала вам будет сложно, если не учитывать ряд нюансов:
«Опять же, возвращаясь к тому, что дипфейк — это технический момент: у нас размытость изображения, у нас или отсутствие, или асимметрия мимики лица. То есть все-таки дипфейк не может в полной мере смоделировать именно мимику человека, поэтому на это нужно обращать внимание», — отметил Михаил Иванча.
Распознаем имитацию видеозвонка.
Если мошенники пытаются обмануть вас по видеосвязи, в режиме реального времени, то наш эксперт рекомендует попросить «собеседника» выполнить какое-то действие. Так вы точно поймете: настоящий человек вам звонит или техническая «подделка».
«То есть вы просите собеседника осуществить определенные действия. Например, поправить волосы или очки, провести рукой перед лицом. В этом случае программа не сможет поддерживать так называемый дипфейк, и вы это непременно увидите», — утверждает эксперт.
Есть ли смысл обращаться в полицию, если вас все-таки обманули?
«Смысл обращаться в полицию присутствует в любом случае: чем быстрее вы обратитесь, тем будет лучше. Но, наверное, самый лучший способ — это не допускать совершения данных преступлений. Нет ничего проще, чем положить трубку, прервать разговор и, при наличии необходимости, перезвонить лицу, с которым вы только что разговаривали, если есть такая возможность», — рекомендует Михаил Иванча.
Обращаться можно по телефону 112 или в ближайший территориальный отдел полиции, уточнил полковник. Кроме того, стоит помнить о том, что настоящие чиновники, представители правоохранительных и прочих ведомств не имеют права по закону звонить вам, используя мессенджеры. Если такой звонок поступил — все просто: это мошенники. А что делать дальше — вы уже знаете.
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