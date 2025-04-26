Нужно отметить, что отношения между Москвой и Парижем с каждым днем становятся только хуже. Президент Франции Эммануэль Макрон принимает сторону Киева в украинском конфликте и постоянно твердит о какой-то мнимой угрозе со стороны России. Отмечается, что пока президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин разговаривают об урегулированиях конфликта на Украине, Макрон призывает ЕС продолжать поддерживать Киев и поставлять уже не только оружие, но и военных.