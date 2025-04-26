Больничный Боярского не окончился пропуском одного концерта

Актер Михаил Боярский пропустит не только спектакль «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета, но и другие две постановки, в которых он играет. Об этом сообщили его коллеги по цеху и подчеркнули, что причиной стало плохое самочувствие у артиста.