«У нас всё по-настоящему»: Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая

«Такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России! Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае», — заявил Никитин.
Билборды с нижегородскими закатами. Видео © Telegram / Глеб Никитин.
«Такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России! Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае», — отметил Никитин.
На рекламных щитах красовался слоган «У нас всё по-настоящему», продублированный на английском языке.
Ранее сообщалось, что космический аппарат «Синий призрак» запечатлел закат Солнца на Луне и прислал фото на Землю. Снимки были представлены во время пресс-конференции NASA и Firefly Aerospace.