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«У нас всё по-настоящему»: Нижегородские закаты показали на билбордах Нью-Йорка и Дубая

Фотографии закатов Нижнего Новгорода появились на рекламных щитах в Нью-Йорке, Дубае и крупных городах России. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Источник: Life.ru

«Такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России! Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае», — заявил Никитин.

Билборды с нижегородскими закатами. Видео © Telegram / Глеб Никитин.

«Такую красоту должны увидеть и полюбить не только в России! Наши закаты — в Нью-Йорке и Дубае», — отметил Никитин.

На рекламных щитах красовался слоган «У нас всё по-настоящему», продублированный на английском языке.

Ранее сообщалось, что космический аппарат «Синий призрак» запечатлел закат Солнца на Луне и прислал фото на Землю. Снимки были представлены во время пресс-конференции NASA и Firefly Aerospace.