В Киеве сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол на мать школьника, слушавшего на улице в общественном месте музыкальные композиции российских исполнителей. Подросток не отреагировал на просьбу прохожей выключить песни на русском языке.
Инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы. Полицейские сообщили, что 12-летний юноша не обратил внимания на замечания прохожей и якобы проявил неуважение к ней.
«Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью молодого человека и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол», — уточняется в Telegram-канале киевской полиции.
Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя петицию о запрете песен на русском языке, признал, что в соответствии с международным и национальным законодательством юридически основания для введения подобных ограничений отсутствуют.
Ранее сообщалось, что воевавшие в Курской области бойцы из КНДР полюбили русский рэп.