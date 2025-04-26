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В Киеве составили протокол на мать школьника, слушавшего российские песни

На Украине женщину привлекли к административной ответственности за отказ её 12-летнего сына перестать слушать песни на русском языке.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол на мать школьника, слушавшего на улице в общественном месте музыкальные композиции российских исполнителей. Подросток не отреагировал на просьбу прохожей выключить песни на русском языке.

Инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы. Полицейские сообщили, что 12-летний юноша не обратил внимания на замечания прохожей и якобы проявил неуважение к ней.

«Инспекторы ювенальной полиции провели профилактическую беседу с матерью молодого человека и по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка составили административный протокол», — уточняется в Telegram-канале киевской полиции.

Напомним, 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя петицию о запрете песен на русском языке, признал, что в соответствии с международным и национальным законодательством юридически основания для введения подобных ограничений отсутствуют.

Ранее сообщалось, что воевавшие в Курской области бойцы из КНДР полюбили русский рэп.