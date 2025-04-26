Команды из Москвы и Свердловской области победили в суперфинале ШБЛ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Команды из Москвы и Свердловской области стали победителями суперфинала крупнейшего школьного чемпионата по баскетболу, рассказали РИА Новости в компании «Т-Плюс», которая поддерживает проект.
Суперфинал XVIII чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проходил в Самарской области 19−26 апреля.
«Победителями Чемпионата стали девушки из Москвы и юноши из Свердловской области», — отметили в компании. Всего в соревнованиях приняли участие 40 сильнейших школьных команд страны — 20 команд юношей и 20 команд девушек — из разных регионов.
Открытие суперфинала было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники возложили цветы к вечному огню на Площади Славы в Самаре.
Гостями суперфинала стали олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007 года. Лига ежегодно принимает участие в конкурсах Фонда президентских грантов.
Основными целями проекта являются пропаганда здорового образа жизни среди школьников, создание условий для повышения уровня спортивного мастерства тренеров и игроков школьных команд, улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций, популяризация баскетбола, привлечение школьников к регулярным занятиям спортом и организация систематизированного соревновательного процесса в течение учебного года.