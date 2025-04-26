ФСБ допросила агента СБУ, подозреваемого в убийстве генерала Москалика

Он рассказал, что его завербовал некий куратор Вадим. Они познакомились в Киевской области в апреле 2023 года. В сентябре того же года СБУ приказали Кузину переехать в Москву, что он и сделал. В ноябре 2024 года он поселился в доме в Балашихе, где жил генерал Москалик, и начал вести слежку за военным. Куратор взял на себя покрытие всех расходов за аренду.