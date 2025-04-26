В центре Парижа прогремел взрыв: вот что известно на данный момент

В центре Парижа прогремел взрыв. Отмечается, что правоохранительные органы немедленно выехали в район Елисейских полей для проведения проверки. Об этом указано в официальном аккаунте парижской полиции в соцсети X.
Отмечается, что взрыв предположительно произошел из-за петарды, брошенной в магазин. Возбуждено уголовное дело, преступник будет найден и привлечен к ответственности.
«Проверка окончена. Инцидент завершен. Предположительно всему виной петарда, брошенная в помещение магазина. Начато расследование, в частности, с целью установления личности преступника», — говорится в сообщении от комиссаров.
Несколько дней назад стало известно о взрыве гранаты в одной из гостиниц Москвы. Отмечается, что Неизвестный взорвал страйкбольную гранату на Алтуфьевском шоссе в Москве. Сейчас преступник задержан и ему было вынесено обвинение.