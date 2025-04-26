В центре Парижа прогремел взрыв: вот что известно на данный момент

Несколько дней назад стало известно о взрыве гранаты в одной из гостиниц Москвы. Отмечается, что Неизвестный взорвал страйкбольную гранату на Алтуфьевском шоссе в Москве. Сейчас преступник задержан и ему было вынесено обвинение.