Минобразования сказало о сроках приема в колледжи Беларуси в 2025 году

В частности, прием документов в колледжи на бесплатное обучение на основе общего базового образования будет проводиться с 18 июля до 1 августа, на основе общего среднего образования — до 6 августа. На платное без вступительных экзаменов — сроки увеличены до 12 августа для тех, у кого только 9 классов за плечами, и до 14 августа — для выпускников 11 класса. Вступительные экзамены на тех специальностях, где они предусмотрены, для поступающих с общим базовым образованием предусмотрены со 2 по 7 августа, с общим средним — с 7 по 10 августа. А первые зачисления пройдут уже 5 августа (после 9 класса на бюджет без вступительных испытаний), последние — 17 августа (бывшие 11-классники, решившие поступить на платное со вступительными экзаменами).