Минобразования сказало о сроках приема в колледжи Беларуси в 2025 году. Информация об утвержденных периодах размещена в официальном телеграм-канале ведомства.
Так, период проведения вступительной кампании для абитуриентов, стремящихся получить среднее специальное образование, стартует 18 июля и завершится 17 августа.
В частности, прием документов в колледжи на бесплатное обучение на основе общего базового образования будет проводиться с 18 июля до 1 августа, на основе общего среднего образования — до 6 августа. На платное без вступительных экзаменов — сроки увеличены до 12 августа для тех, у кого только 9 классов за плечами, и до 14 августа — для выпускников 11 класса. Вступительные экзамены на тех специальностях, где они предусмотрены, для поступающих с общим базовым образованием предусмотрены со 2 по 7 августа, с общим средним — с 7 по 10 августа. А первые зачисления пройдут уже 5 августа (после 9 класса на бюджет без вступительных испытаний), последние — 17 августа (бывшие 11-классники, решившие поступить на платное со вступительными экзаменами).
Соответствующее решение о сроках вступительной кампании этого лета закреплено в постановлении Министерства образования от 10 апреля 2025 года под номером 67. Отметим, что установленные сроки полностью соответствуют прошлогодним.
Согласно планам, в текущем году в учреждения среднего специального образования планируется зачислить 38,6 тысячи человек. Из них 29,7 тысячи мест финансируются из государственного бюджета, а 8,9 тысячи предназначены для обучения на платной основе. Кроме того, для получения профессионально-технического образования будет принято 28 тысяч учащихся.
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