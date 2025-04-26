Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память бойцов, освободивших приграничные территории региона, а также мирных жителей, погибших во время оккупации ВСУ.
Перед началом акции «Весна Победы» Хинштейн выступил с обращением, подчеркнув важность сохранения памяти о павших героях и жертвах нацизма.
«Вечная память и вечная слава», — сказал он.
Ранее стало известно, что российская армия освободила от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курскую область. СК РФ признал пострадавшими от действий боевиков 43 тысячи жителей российского региона.