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Хинштейн призвал почтить минутой молчания память погибших в Курской области

Врио губернатора Курской области подчеркнул важность сохранения памяти о павших героях и жертвах нацизма.

Источник: Госдума РФ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал почтить минутой молчания память бойцов, освободивших приграничные территории региона, а также мирных жителей, погибших во время оккупации ВСУ.

Перед началом акции «Весна Победы» Хинштейн выступил с обращением, подчеркнув важность сохранения памяти о павших героях и жертвах нацизма.

«Вечная память и вечная слава», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская армия освободила от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курскую область. СК РФ признал пострадавшими от действий боевиков 43 тысячи жителей российского региона.