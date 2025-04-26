ЦСКА на характере обыграл «Спартак» на последних секундах столичного дерби

«Мы забили гол, после чего допустили ряд ошибок и проиграли — это не говорит о дисциплине. Я беру всю вину на себя, я во всём виноват. Ребята молодцы, мне не в чем их упрекнуть. В таких матчах, дерби, всё решают детали, мы могли сыграть лучше», — сказал Станкович.