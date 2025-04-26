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ЦСКА на характере обыграл «Спартак» на последних секундах столичного дерби

Московский ЦСКА одержал важную выездную победу над «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра, прошедшая на стадионе «красно-белых», завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».

Источник: Life.ru

За гостей голами отметились Сауль Гуарирапа, поразивший ворота на 44-й минуте, и Кристиян Бистрович, отличившийся на 89-й — за считанные секунды до конца основного времени. У хозяев единственный мяч забил Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 87-й минуте. В концовке встречи страсти накалились — на третьей компенсированной минуте был удалён защитник «Спартака» Срджан Бабич.

В ходе игры состоялся дебют 20-летнего Джамалутдина Абдулкадырова в составе ЦСКА: он впервые вышел на поле в стартовом составе в матче Российской премьер-лиги. ЦСКА набрал 51 очко, продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до десяти матчей подряд и обошёл «Спартак» (50 очков), поднявшись на третье место в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА 4 мая сыграет на выезде против «Ахмата», а «Спартак» тем же днём встретится в гостях с воронежским «Факелом».

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович считает, что именно он виноват в поражении команды. Об этом мэтр заявил журналистам.

«Мы забили гол, после чего допустили ряд ошибок и проиграли — это не говорит о дисциплине. Я беру всю вину на себя, я во всём виноват. Ребята молодцы, мне не в чем их упрекнуть. В таких матчах, дерби, всё решают детали, мы могли сыграть лучше», — сказал Станкович.

А днём ранее «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 3:2. В ходе игры отличился голкипер первых Станислав Агкацев. Он сломал палец, когда отразил пенальти в концовке матча.