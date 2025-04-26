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В Сети появилось фото северокорейских бойцов в Курской области

Бойцы принимали участие в освобождении региона от ВСУ.
Источник: Аргументы и факты

В Сети появилась фотография бойцов из Северной Кореи, которые принимали участие в освобождении Курской области от боевиков ВСУ. Фото было опубликовано в Telegram-канале «Военндело».

На снимке можно увидеть группу военных, некоторые из которых держат в руках оружие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что помощь, оказанная военнослужащими КНДР при освобождении от ВСУ Курской области, свидетельствует о глубоких союзнических связях между Россией и Северной Кореей.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о завершении операции по освобождению курского региона от ВСУ. Позднее президент РФ заявил, что полный разгром ВСУ в Курской области приближает разгром неонацистского режима.