Турецкий политолог назвал освобождение Курской области поражением Киева

«У Зеленского больше нет за столом переговоров нарратива, которым он будет влиять на Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах», — отметил Сезер, добавив, что в ближайшее время стоит ожидать позитивных подвижек в мирных инициативах Дональда Трампа.