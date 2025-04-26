Освобождение Курской области знаменует полное поражение киевского режима и лишает его последних рычагов влияния на переговорах, заявил РИА Новости турецкий политолог и бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ. По словам Сезера, атака на Курскую область была предпринята Киевом при поддержке Запада, в первую очередь Лондона, с целью усилить свои позиции на переговорах.
Эксперт подчеркнул, что потеря Курской области лишила Владимира Зеленского последнего козыря за столом переговоров, что серьёзно скажется на текущих и будущих переговорах.
«У Зеленского больше нет за столом переговоров нарратива, которым он будет влиять на Трампа, Запад, Великобританию. По факту это демонстрация поражения режима Зеленского на всех фронтах», — отметил Сезер, добавив, что в ближайшее время стоит ожидать позитивных подвижек в мирных инициативах Дональда Трампа.
Напомним, украинские военные вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. СК РФ признал пострадавшими от действий боевиков 43 тысяч жителей российского региона.