Что можно и нельзя делать в день Мартына Лисогона 27 апреля на Вороний праздник

Православная церковь 27 апреля вспоминает святого Мартина. В народе принято отмечать день Мартына Лисогона. Данное название появилось по причине того, что с указанного времени лисы начинают перебираться в новые норы. Вместе с тем существует еще одно название — Вороний праздник. Так, 27 апреля, вороны вместе с птенцами купаются в лужах.
Что нельзя делать 27 апреля.
Под запретом споры. Предки верили, что он может перерасти в конфликт. Кроме того, нельзя льстить и обманывать, так как могут начаться финансовые сложности. В указанный день не принято назначать судебных разбирательств. Считается, что может начаться серьезный конфликт.
Что можно делать 27 апреля.
По традиции, 27 апреля было принято признаваться в любви. Предки верили, что отношения сложатся удачно. А еще в указанную дату кормили птиц.
Согласно приметам, облака, плывущие по небу быстрее, чем тучи, предвещают дождь. Теплая погода говорит про похолодание.
Кстати, штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 27 апреля.
Тем временем белорусский композитор Эдуард Ханок назвал необычную «поликлинику», которую посещает уже два с половиной года.
А еще Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025.