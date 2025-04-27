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Что можно и нельзя делать в день Мартына Лисогона 27 апреля на Вороний праздник

Узнали приметы и запреты на 27 апреля, когда отмечают день Мартына Лисогона.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 апреля вспоминает святого Мартина. В народе принято отмечать день Мартына Лисогона. Данное название появилось по причине того, что с указанного времени лисы начинают перебираться в новые норы. Вместе с тем существует еще одно название — Вороний праздник. Так, 27 апреля, вороны вместе с птенцами купаются в лужах.

Что нельзя делать 27 апреля.

Под запретом споры. Предки верили, что он может перерасти в конфликт. Кроме того, нельзя льстить и обманывать, так как могут начаться финансовые сложности. В указанный день не принято назначать судебных разбирательств. Считается, что может начаться серьезный конфликт.

Что можно делать 27 апреля.

По традиции, 27 апреля было принято признаваться в любви. Предки верили, что отношения сложатся удачно. А еще в указанную дату кормили птиц.

Согласно приметам, облака, плывущие по небу быстрее, чем тучи, предвещают дождь. Теплая погода говорит про похолодание.

Кстати, штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 27 апреля.

Тем временем белорусский композитор Эдуард Ханок назвал необычную «поликлинику», которую посещает уже два с половиной года.

А еще Минтруда сказало о повышении пенсии для некоторых белорусов с 1 мая 2025.