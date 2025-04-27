Боевое и искусство: в Большом показали спектакль про учителя Брюса Ли

Ип Ман родился в Фошане (провинция Гуандун) в 1893 году. Вин Чун он начал изучать в возрасте семи лет. Его техника отличалась скоростью, ловкостью и силой, что вскоре сделало его ключевой фигурой в сообществе боевых искусств. Ип Ман был не только мастером, но и горячим сторонником воспитания этики и сохранения духа единоборства. В 1950-х годах он переехал в Гонконг и активно там преподавал. Там же произошла судьбоносная встреча Брюса Ли с мастером. Будущая легенда кино попал на занятия Ип Мана в возрасте 16 лет. Под руководством сэнсэя Брюс Ли не только освоил суть Вин Чун, но и создал новую систему боевых искусств, известную как Джит Кун До. А потом привез это искусство в Голливуд и сделал его всемирно известным.