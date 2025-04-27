Добронравная богема: вдова Андрея Вознесенского вспоминает былое

В Богуславской как мемуаристке можно разглядеть немало добродетелей — скажем, сочетание наблюдательности и сдержанности, которая не позволяет иногда прорваться вполне справедливо бурлящей внутри обиде на какие-то мелочные, смешные, эстетически небезупречные человеческие проявления. Светская дама хорошего воспитания и строгих правил, которая всегда должна выглядеть комильфо (даже в халате), чаще всего побеждает в Богуславской писательницу, которой, может, и хотелось бы ввернуть нелицеприятное красное словцо в чей-нибудь адрес. В том, что жизнь и общение с людьми для нее в итоге оказались важнее литературы, что жизнь все-таки победила в постоянном соперничестве с творчеством, Богуславская признается ближе к финалу: «…Я не считаю себя подлинным писателем, который не может дня прожить без строчки, для которого писать — значит жить. “Предлагаемые обстоятельства” всегда были ярче того, что продуцировало мое сознание, когда мне хотелось сесть и что-то придуманное воплотить в слово».