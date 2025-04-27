Календарь на 27 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В 1347 году в Вильне, тогда входившей в состав Великого княжества Литовского, за непоколебимую веру в Христа были замучены три монаха — Антоний, Иоанн и Евстафий. Сначала Антония задушили в темнице, затем Иоанна и Евстафия жестоко убили, а их тела повесили на ветви дуба. После смерти мучеников и обретения нетленных тел у их раки происходило множество чудесных исцелений, и вскоре к мощам стали стекаться паломники со всех окрестных деревень.