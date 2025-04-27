Искусство соблазнения: как в Древней Индии готовили к первой брачной ночи

Автор «Камасутры» Ватсьяяна утверждал, что его произведение не должно использоваться исключительно для получения удовольствия. Только синтез нравственного, материального и чувственного начал обеспечит власть над своими желаниями и гармонию личности.
Ритуал первой брачной ночи.
После сочетания браком молодожёны должны остаться наедине, но не заниматься любовью. «Камасутра» предписывает, что мужчина должен вызвать доверие у женщины, а на это требуется время. Поэтому Ватсьяяна рекомендовал первые три ночи новобрачным спать на полу. В этот период им следует соблюдать целомудрие и воздерживаться от сладкой и солёной еды.
Следом на протяжении семи дней супруги должны развлекаться при помощи песнопений, совместно принимать пищу, посещать различные культурные мероприятия и почитать своих родственников. И только 10 дней спустя мужчина может начать приближение к своей возлюбленной при помощи сладких речей, но не вступать с ней в связь ещё три дня.
В данном случае Ватсьяяна сравнивает женщину с цветком, который нуждается в нежном и терпеливом обхождении. Поэтому мужчине не подобает брать её силой, это категорически запрещается «Камасутрой». В противном случае у женщины может возникнуть неприятие к интимной близости.
Следом мужчина пускает в ход объятия, причём начиная с верхней части тела, которая «спокойнее переносит» их. На начальном этапе такие объятия не должны быть продолжительными. При этом зрелую женщину допускается обнимать при свете, а невинную — в темноте. Это связано с тем, что девственница более стыдливая, поэтому объятия при свете могут её смутить.
После этапа с объятиями мужчине подобает начать целовать свою возлюбленную, причём сами поцелуи должны быть беззвучными. Параллельно с этим ему следует вывести женщину на разговор. Если она не отвечает взаимностью, то мужчине подобает не сдаваться и продолжать общение, поскольку женщины «внимают словам мужчины, которые он произносит, даже когда они сами не хотят общаться».
Если мужчина поинтересуется у возлюбленной о том, согласна ли она, то будет достаточно её кивка головой, чтобы он мог убедиться в этом.
Искусство соблазнения женщины.
Если женщина дала своё согласие, мужчине следует прикоснуться к её груди. Далее следует посадить женщину себе на колени и продолжить прелюдию.
Далее мужчина должен «действовать рукой» и одновременно с этим приступить к поцелуям всего тела. Если же возлюбленная начинает сопротивляться на этом этапе, то ему подобает успокаивать её, говоря, что во всём этом отсутствует что-то дурное.
Не спешить с близостью, но и не медлить.
Мужчина не должен проявлять спешку, поскольку этим он может оттолкнуть женщину. Но и излишняя медлительность в этом также может обернуться фиаско. Поэтому перед сексом Ватсьяяна рекомендует «обучить её».
— Пусть обнаружит своё влечение, опишет прежние желания, обещает, что в будущем заживёт с ней в согласии, и прогонит её страх перед соперницами. Так в должное время пусть он постепенно приближается к оставившей девичество, не приводя её в смятение. Таково пробуждение доверия в девушке, — гласит «Камасутра».
При этом подготавливать женщину следует, опираясь на её склонности. Таким образом мужчина сможет вызвать влечение с её стороны. Не проявляющий должного внимания к женщине, по словам Ватсьяяны, заслуживает презрения и «подобен скоту».
Автор «Камасутры» предупреждал, что если мужчине не удастся доставить женщине должное удовольствие, то она может возненавидеть своего супруга или решиться на измену.
Как женщине правильно соблазнить мужчину.
Отдельная глава «Камасутры» посвящена тому, как женщина может соблазнить мужчину.
— Пусть она домогается достойного, сильного и красивого, [которого] любит с детства, — писал Ватсьяяна.
Как это сделать? Сначала автор «Камасутры» рекомендует ей познакомить его со своей матерью, а также подругами. По всей видимости, такой жест, по мнению Ватсьяяны, продемонстрирует мужчине намерения женщины.
Во-вторых, он предлагает дамам самим навещать мужчин. Причём перед подобным визитом ей желательно умащаться благовониями, чтобы привлечь внимание, а также дарить мужчине цветы.
В-третьих, женщине следует наглядно продемонстрировать мужчине все свои умения, которые могут быть ему полезны.
— Обнаруживая себя сведущей в искусствах или растирая и сжимая ему голову, она показывает, на что пригодна, — предлагает Ватсьяяна.
Поддерживать беседу с желаемым мужчиной женщине подобает исключительно на темы, которые будут интересны ему. Тем самым она покажет общность ценностей и воззрений.
Но при этом сама женщина ни в коем случае не должна предлагать мужчине интимную близость, в противном случае она «губит своё счастье». Иными словами, основная задача женщины — склонить мужчину к подобным действиям, а после «принимать надлежащим образом». А сделать это, по мнению Ватсьяяны, можно, не показывая волнения, даже если оно присутствует, положительно реагируя на ласку со стороны мужчины, а также заставив мужчину приложить усилия.