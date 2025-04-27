Искусство соблазнения: как в Древней Индии готовили к первой брачной ночи

После этапа с объятиями мужчине подобает начать целовать свою возлюбленную, причём сами поцелуи должны быть беззвучными. Параллельно с этим ему следует вывести женщину на разговор. Если она не отвечает взаимностью, то мужчине подобает не сдаваться и продолжать общение, поскольку женщины «внимают словам мужчины, которые он произносит, даже когда они сами не хотят общаться».