Маскировка бомбы: Как ядерные испытания могут выдавать за землетрясения

Эта 300-метровая воронка образовалась 26 апреля 1968 года в США, на территории Невадского испытательного полигона. В тот день там взорвали атомную бомбу Boxcar, которая была примерно в 85 раз мощнее сброшенной на Хиросиму: 1,3 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Она была заложена на более чем километровую глубину.
Примечательно, что этот подземный ядерный взрыв относится к категории так называемых взрывов с полным сдерживанием: все радионуклиды остались в земле, «запечатаны» в породах и не поднялись в воздух. С одной стороны, это максимально правильно, а с другой, такой взрыв невозможно обнаружить с помощью датчиков радиации. Он выдаёт себя только сейсмически.
И это испытание действительно вызвало одно из сильнейших искусственных землетрясений в истории США: его магнитуда составила 6,4, подземные толчки ощущались в расположенном за сотню километров от полигона Лас-Вегасе и фиксировались даже в Европе.
Но дело в том, что были сообщения о возможных небольших природных землетрясениях после и даже незадолго ДО взрыва этой бомбы. Надо сказать, невадский полигон расположился в зоне разломов — растягивающих напряжений земной коры. К примеру, менее чем в километре от места взрыва Boxcar проходит Северный разлом (North-trending fault), а километрах в 20−25 — разлом Дэвис (Davis fault). Впрочем, природные землетрясения в этих местах случаются нечасто и имеют магнитуду в основном 4−5.
Тем не менее сейсмологи в XXI веке продолжают размышлять о том, что, несмотря на всеобъемлющий запрет ядерных испытаний 1996 года, эти испытания, к сожалению, не прекратились. И о том, что северокорейский ядерный полигон Пхунге-ри находится пусть не в самой сейсмически опасной, но всё же геологически активной зоне.
В целом учёным вполне ясно одно большое отличие подземных ядерных взрывов: они порождают очень мощные сейсмические волны определённого типа — так называемые продольные волны, или волны сжатия. Они, как гармошка, сжимают вещество вдоль направления распространения. Во время природных землетрясений наравне с ними или даже более активно расходятся другие — поперечные — волны.
Но недавно специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории пришли к выводу, что при определённых условиях эта разница может быть сведена к минимуму. Они проанализировали результат проведённого в 2019 году на Невадском полигоне эксперимента: там на глубине 52 метров заложили и взорвали химическую бомбу мощностью более 10 тонн в тротиловом эквиваленте. Затем записанные во время этого взрыва сейсмические волны «наложили» на данные сейсмостанций, полученные во время естественных землетрясений. Таким образом учёные смоделировали худший сценарий — совпадение ядерного испытания и природного явления.
Выяснилось, что в таком случае даже самый передовой метод распознавания волн не позволяет достоверно отличить одно от другого. Исследователи пишут, что детектор «пропускает», не замечает взрыв, если он происходит сразу же после землетрясения. Правда, для такой качественной маскировки нужно, чтобы бомба сдетонировала в течение примерно 20 секунд после природного события и не далее чем в 250 километрах от его эпицентра.
Кроме того, по мнению учёных, подземный взрыв может быть успешно скрыт во время так называемого роя землетрясений, который иногда предшествует основному крупному событию. Это привело сейсмологов к подозрению, что за последние годы в череде разнообразных афтершоков или других природных подземных толчков они могли упустить то, что на самом деле не имеет к природе никакого отношения.