Маскировка бомбы: Как ядерные испытания могут выдавать за землетрясения

Но недавно специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории пришли к выводу, что при определённых условиях эта разница может быть сведена к минимуму. Они проанализировали результат проведённого в 2019 году на Невадском полигоне эксперимента: там на глубине 52 метров заложили и взорвали химическую бомбу мощностью более 10 тонн в тротиловом эквиваленте. Затем записанные во время этого взрыва сейсмические волны «наложили» на данные сейсмостанций, полученные во время естественных землетрясений. Таким образом учёные смоделировали худший сценарий — совпадение ядерного испытания и природного явления.