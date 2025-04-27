FT: Китай разместил флаг на спорном острове Сэнди-Кей недалеко от Филиппин

Офицеры китайской береговой охраны разместили флаг своей страны на спорном острове Сэнди-Кей, являющемся частью архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на репортаж китайского CCTV.
Остров, фактически являющийся небольшой песчаной отмелью, расположен в 22 километрах от острова Титу, который используется Филиппинами для мониторинга активности Китая в регионе.
В репортаже действия китайской береговой охраны называются осуществлением «морского контроля и суверенной юрисдикции» над островом Сэнди-Кей. При этом представитель службы морской безопасности Филиппин, не отрицая факт размещения китайского флага на острове, заявил, что сразу после этого береговая охрана Китая покинула остров, и признаков постоянного присутствия Китая на Сэнди-Кей не наблюдается.
Напомним, права на острова Спратли оспаривают Филиппины, Китай, Бруней, Малайзия и Вьетнам.
Подробнее о том, что Пекин и Манила не могут поделить в Южно-Китайском море, читайте здесь на KP.RU.
Ранее Китай обвинил Филиппины в повторном незаконном пересечении границы в море у рифа Жэньай, имеющего спорный статус.