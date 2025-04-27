FT: Китай разместил флаг на спорном острове Сэнди-Кей недалеко от Филиппин

В репортаже действия китайской береговой охраны называются осуществлением «морского контроля и суверенной юрисдикции» над островом Сэнди-Кей. При этом представитель службы морской безопасности Филиппин, не отрицая факт размещения китайского флага на острове, заявил, что сразу после этого береговая охрана Китая покинула остров, и признаков постоянного присутствия Китая на Сэнди-Кей не наблюдается.