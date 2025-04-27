Глава РПЦ сделал неожиданное заявление о марксизме

Глава РПЦ подчеркнул, что священник должен быть философом, размышляющим о ключевых вопросах. По его мнению, игнорирование марксизма может привести к повторению старых проблем, на которые церковь не сможет дать ответы.
«Нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чём неправда марксизма, что там неверно, что там против человека», — заявил патриарх.
Ранее патриарх Кирилл отмечал стойкость папы римского Франциска в противостоянии попыткам настроить его против Русской православной церкви. По словам священника, понтифик твёрдо отстаивал свои убеждения, несмотря на оказываемое давление.