«Макдональдс» прокомментировал новости о возвращении в Россию

Ранее российский бизнес «Макдональдса» был официально продан, а на смену сети пришла компания «Вкусно и точка». Президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров в разговоре с URA.RU отмечал, что регистрация товарного знака не связана с планами возвращения бренда в Россию, а служит защитой интеллектуальных прав корпорации. Заявка на регистрацию сейчас рассматривается Роспатентом, и вероятность ее одобрения оценивается как высокая.