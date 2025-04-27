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«Макдональдс» прокомментировал новости о возвращении в Россию

Компания Макдональдс заявила, что регистрация товарного знака в России не связана с планами о возвращении на российский рынок. Об этом говорится в официальных соцсетях бренда.

Компания «Макдональдс» заявила, что не планирует возвращение в Россию.

Компания «Макдональдс» заявила, что регистрация товарного знака в России не связана с планами о возвращении на российский рынок. Об этом говорится в официальных соцсетях бренда.

«Мы зарегистрировали товарный знак в России, чтобы защитить наш бренд и предотвратить использование наших торговых марок сторонними бизнесами. Наша позиция остается четкой и неизменной», — оправдались представители компании в аккаунте в соцсети X на украинском языке. Так «Макдональдс» подтвердил, что не собирается возвращаться в РФ.

Ранее российский бизнес «Макдональдса» был официально продан, а на смену сети пришла компания «Вкусно и точка». Президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров в разговоре с URA.RU отмечал, что регистрация товарного знака не связана с планами возвращения бренда в Россию, а служит защитой интеллектуальных прав корпорации. Заявка на регистрацию сейчас рассматривается Роспатентом, и вероятность ее одобрения оценивается как высокая.