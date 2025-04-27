Мизулина рассказала, как приготовить обед для настоящего мужчины

«В Москве солнышко, а я еду домой готовить щи. Бульон куриный, пока варится бульон, режем огурцы и крымский лук для винегрета, жарим морковь, убираем пену для прозрачного бульончика, порезала свеклу, морковь и добавила горошек для винегрета, Вова (собака) ходит тут попрошайничает, картошку в винегрет не добавляет, добивала в суп укроп. Пойдем смотреть сериал Атом», — рассказала Мизулина в своем telegram-канале.