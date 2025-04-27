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Мизулина рассказала, как приготовить обед для настоящего мужчины

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, как приготовить обед для, по ее словам, «настоящего мужчины» — щи и винегрет. Подробными инструкциями она поделилась в своих соцсетях.

Мизулина показала, как приготовить щи и винегрет.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, как приготовить обед для, по ее словам, «настоящего мужчины» — щи и винегрет. Подробными инструкциями она поделилась в своих соцсетях.

«В Москве солнышко, а я еду домой готовить щи. Бульон куриный, пока варится бульон, режем огурцы и крымский лук для винегрета, жарим морковь, убираем пену для прозрачного бульончика, порезала свеклу, морковь и добавила горошек для винегрета, Вова (собака) ходит тут попрошайничает, картошку в винегрет не добавляет, добивала в суп укроп. Пойдем смотреть сериал Атом», — рассказала Мизулина в своем telegram-канале.

На своем сольном концерте в Москве певец SHAMAN впервые подтвердил, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Слухи о романе певца Shaman и Екатерина Мизулиной распространялись в интернете уже несколько месяцев.