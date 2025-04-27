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В Госдуме предложили учредить звание «Трудовая династия»

Депутат Колунов предложил учредить почетное звание «Трудовая династия России».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением учредить почетное звание «Трудовая династия Российской Федерации» для тех семей, кто работает в одной профессии не менее трех поколений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаю учредить новое почетное звание Российской Федерации “Трудовая династия Российской Федерации”… Принимая во внимание высокую социальную значимость указанного вопроса, просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы», — сказано в обращении на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Парламентарий отметил, что для присвоения почетного звания соискатели должны будут работать в одной профессии не менее трех поколений с общим трудовым стажем не менее пятидесяти лет.

По его мнению, учреждение данного звания будет способствовать повышению престижа и признанию профессиональных заслуг граждан, развитию нематериальных ценностей специалистов рабочих профессий, а также уменьшению дефицита кадров в системообразующих отраслях российской экономики.

Кроме того, Колунов добавил, что депутаты Госдумы в настоящее время разрабатывают законопроект о закреплении понятия «трудовая династия» в Трудовом кодексе РФ, а также о дополнительных гарантиях и мерах поддержки для ее представителей.