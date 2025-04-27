В Госдуме предложили учредить звание «Трудовая династия»

«Предлагаю учредить новое почетное звание Российской Федерации “Трудовая династия Российской Федерации”… Принимая во внимание высокую социальную значимость указанного вопроса, просим Вас рассмотреть возможность поддержки данной инициативы», — сказано в обращении на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
Парламентарий отметил, что для присвоения почетного звания соискатели должны будут работать в одной профессии не менее трех поколений с общим трудовым стажем не менее пятидесяти лет.
По его мнению, учреждение данного звания будет способствовать повышению престижа и признанию профессиональных заслуг граждан, развитию нематериальных ценностей специалистов рабочих профессий, а также уменьшению дефицита кадров в системообразующих отраслях российской экономики.
Кроме того, Колунов добавил, что депутаты Госдумы в настоящее время разрабатывают законопроект о закреплении понятия «трудовая династия» в Трудовом кодексе РФ, а также о дополнительных гарантиях и мерах поддержки для ее представителей.