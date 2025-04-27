Патриарх Кирилл призвал читать Карла Маркса для понимания современных вызовов

«Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую», — сказал глава Русской Православной Церкви, подчеркнув, что проблема философского осмысления веры не ушла и отметив, что священник должен быть философом.