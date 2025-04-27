Патриарх Кирилл призвал читать Карла Маркса для понимания современных вызовов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников и верующих изучать философию, в том числе марксистскую, для лучшего понимания вызовов современности. Об этом глава РПЦ сказал на церемонии вручения патриарху Сербскому Порфирию диплома почетного доктора Московской духовной академии. Выступление патриарха опубликовано на сайте РПЦ и доступно здесь.
«Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую», — сказал глава Русской Православной Церкви, подчеркнув, что проблема философского осмысления веры не ушла и отметив, что священник должен быть философом.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл по телемосту пообщался с космонавтами, находящимися на Международной космической станции (МКС). Глава Русской православной церкви (РПЦ) признался, что когда-то мечтал полететь в космос, однако тогда этим фантазиям не суждено было сбыться.
Также патриарх Кирилл назвал условие существования и развития России.