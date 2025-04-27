Смотрим яркие снимки противостояния «СКА-Хабаровска» и «Енисея»

С погодой в эти выходные хабаровчанам не повезло: в пятницу град и ливень, в субботу снег и дождь, похолодание. Впрочем, футболистам выйти на обновленный газон стадиона имени Ленина это не помешало, тем более что были и прояснения со вполне весенним солнышком.
Встреча «СКА-Хабаровска» и «Енисея» всегда событие, которое привлекает внимание болельщиков: обе команды настроены на атакующий футбол, редко когда увидишь у хабаровчан и красноярцев припаркованные в штрафной автобусы, а значит, игры получаются всегда зрелищными и очень острыми.
Так вышло и в этот раз. Первыми забили хозяева, но гол из-за положения вне игры засчитан не был. Так что формально первыми счет в этом матче открыли гости. Отыграться у хабаровского СКА вышло только к концу первого тайма. На перерыв команды отправились, имея на счету по мячу, и это обещало острое продолжение во втором игровом отрезке.
К сожалению, хабаровчан подвела реализация моментов и безалаберная игра в обороне: ну никак нельзя было оставлять опасного господина Оливье в одиночестве у своей штрафной. Итог — первая победа красноярцев в Хабаровске. Смотрим яркие фотографии игры, вспоминаем матч, уже ставший историей, говорим спасибо прекрасным фотографам «СКА-Хабаровска» и продолжаем верить в команду.