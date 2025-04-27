Смотрим яркие снимки противостояния «СКА-Хабаровска» и «Енисея»

Так вышло и в этот раз. Первыми забили хозяева, но гол из-за положения вне игры засчитан не был. Так что формально первыми счет в этом матче открыли гости. Отыграться у хабаровского СКА вышло только к концу первого тайма. На перерыв команды отправились, имея на счету по мячу, и это обещало острое продолжение во втором игровом отрезке.