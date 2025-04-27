Первая в мире гонка сперматозоидов прошла в США, победитель получил $10 тысяч

Для проведения соревнования разработали уникальную трассу длиной 20 сантиметров, которая воспроизводила условия женской репродуктивной системы. В каждом раунде участвовали два образца биоматериала, а их движение к финишу стимулировалось слабыми электрическими импульсами. Процесс фиксировали камеры с высоким разрешением, а зрители могли следить за происходящим в прямой трансляции на сайте организаторов.