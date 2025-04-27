В Госдуме рассказали об угрозе для владельцев криптокошельков

«Также стоит быть осторожным в социальных сетях и мессенджерах, где мошенники могут выдавать себя за поддержку криптоплатформ и предлагать помощь в решении проблем. Еще один важный способ защиты — использование аппаратных кошельков. Эти устройства хранят приватные ключи в изолированной среде, что делает невозможным их кражу даже в случае попадания на фишинговый сайт. Дополнительно следует включить двухфакторную аутентификацию для всех криптосервисов и никогда не вводить свою сид-фразу на онлайн-ресурсах — настоящие сервисы никогда не запрашивают такие данные», — объяснил Немкин.