В Минобороны рассказали о подвиге лейтенанта Пироженко

Лейтенант Никита Пироженко проявил мужество и спас своих бойцов, эвакуировав их под огнем противника, сообщили в Министерстве обороны России.
Во время выполнения задачи по организации связи подразделение Пироженко оказалось под интенсивным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Несмотря на смертельную угрозу, офицер грамотно руководил эвакуацией личного состава в заранее подготовленные укрытия, не допустив потерь среди подчинённых, отметили в Минобороны.
После окончания обстрела лейтенант оперативно приступил к восстановлению поврежденной системы связи, благодаря чему командование смогло своевременно координировать наступательные действия, что сыграло важную роль в успешном выполнении поставленных задач.
Ранее стало известно, что старший сержант Николай Заграничнов возглавил оборону позиции после ранения командира во время попытки ВСУ провести штурм.