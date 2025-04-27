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В Минобороны рассказали о подвиге лейтенанта Пироженко

Лейтенант спас своих бойцов, эвакуировав их под огнем противника.

Источник: Аргументы и факты

Лейтенант Никита Пироженко проявил мужество и спас своих бойцов, эвакуировав их под огнем противника, сообщили в Министерстве обороны России.

Во время выполнения задачи по организации связи подразделение Пироженко оказалось под интенсивным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Несмотря на смертельную угрозу, офицер грамотно руководил эвакуацией личного состава в заранее подготовленные укрытия, не допустив потерь среди подчинённых, отметили в Минобороны.

После окончания обстрела лейтенант оперативно приступил к восстановлению поврежденной системы связи, благодаря чему командование смогло своевременно координировать наступательные действия, что сыграло важную роль в успешном выполнении поставленных задач.

Ранее стало известно, что старший сержант Николай Заграничнов возглавил оборону позиции после ранения командира во время попытки ВСУ провести штурм.