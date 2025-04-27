В Минобороны рассказали о подвиге лейтенанта Пироженко

Во время выполнения задачи по организации связи подразделение Пироженко оказалось под интенсивным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ. Несмотря на смертельную угрозу, офицер грамотно руководил эвакуацией личного состава в заранее подготовленные укрытия, не допустив потерь среди подчинённых, отметили в Минобороны.