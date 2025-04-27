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Чиновники в российских регионах обучатся борьбе с борщевиком

Россельхозцентр: местные власти обучаются борьбе с борщевиком Сосновского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы.

Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.