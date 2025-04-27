В РФ признали недействительными кредиты, оформленные мошенниками через приложение банка

С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. На этом фоне среди россиян стал набирать популярность финансовый детокс — система жесткого контроля расходов, направленная пересмотр потребительских привычек. Также на портале «Госуслуги» планируют запустить новый сервис, позволяющий самостоятельно запрещать дистанционное оформление сим-карт.