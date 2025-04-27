В РФ признали недействительными кредиты, оформленные мошенниками через приложение банка

Граждан России обезопасили от мошеннических схем.
Кредитный договор, оформленный с помощью мобильного банковского приложения без согласия клиента, признается недействительным. Такой вывод содержится в первом обзоре судебной практики Верховного суда РФ за 2025 год.
«Суд подчеркнул, что кредит требует волеизъявления сторон, а договор, заключенный в результате обмана или иных неправомерных действий, является ничтожным. Именно банк должен доказать факт добровольного заключения договора клиентом», — на опубликованное решение ссылается РАПСИ.
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С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. На этом фоне среди россиян стал набирать популярность финансовый детокс — система жесткого контроля расходов, направленная пересмотр потребительских привычек. Также на портале «Госуслуги» планируют запустить новый сервис, позволяющий самостоятельно запрещать дистанционное оформление сим-карт.