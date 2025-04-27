Биолог предупредил о возможном нашествии комаров в Центральной России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Очень большое количество кровососущих комаров может одновременно проснуться в Центральной России в ближайшие недели, если вновь установится теплая погода, а лужи наполнятся водой, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Он пояснил, что кровососущие комары зимуют либо на стадии уже отложенных яиц, либо зимуют самки, которые, как только становится достаточно тепло, начинают летать и искать, куда отложить яйца. Поскольку в Центральной России зима в этот раз была мягкая, то число самок и отложенных ими яиц, успешно перезимовавших, скорее всего, больше, чем обычно, добавил ученый.
«Поэтому, если сейчас установилась в центральной части европейской России теплая погода, если будут дожди, если наполнятся эти весенние лужи, потому что из-за того, что снега было мало, в лесу, будем честны, сейчас тоже пока суховато. Так вот, если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — сказал Марьинский.
Он отметил, что если весна, наоборот, будет жаркая и сухая или очень холодная, с сильными заморозками, тогда, скорее всего, количество комаров будет не настолько впечатляющим, да и сам их вылет может растянуться. Развитие кровососущих комаров начинается с яиц весной — они должны оказаться в водоемах, где из них выйдут личинки.
«При этом наиболее эффективно они развиваются, личинки кровососущих комаров, в лужах. Они могут, конечно, развиваться и в озерах, и в прудах, и в реках, но там их активно выедают рыбы. Соответственно, им подходят наиболее эффективно для развития лужи, причем эти лужи должны не пересыхать как минимум пару недель», — пояснил ученый.
Он добавил, что в условиях теплой погоды в центральных регионах европейской России — там, где есть весенние лужи — развитие личинок кровососущих комаров уже началось.
«Если похолодание не будет выражаться в очень сильных заморозках каких-то, то их развитие просто замедлится и все. То есть прибавится там два-три дня, неделя ко времени существования личиночной стадии», — заключил ученый.