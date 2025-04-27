Фиктивный бизнес открыли в Шымкенте обладатели госгрантов

Когда мы приходили, у большинства не было необходимого оборудования. Всё выглядело красиво только на фотографиях. Например, человек отчитался, что открыл кондитерскую, а показывает старый холодильник и плиту, якобы купленные на грант. Но по счёт-фактуре это не подтверждается. Мы сразу фиксируем и передаём дело в юридический отдел. Там уже решается вопрос о возврате средств.