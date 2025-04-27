«Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании, «Реал» был в шаге от победы

Этот трофей стал для «Барселоны» 32-м в истории Кубка Испании. В арсенале «Реала» лишь 20 побед в этом турнире. В прошлом сезоне обладателем кубка стал «Атлетик» из Бильбао, выигравший трофей в 24-й раз.