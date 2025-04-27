«Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании, «Реал» был в шаге от победы

В составе «Барселоны» голами отметились Педри (на 28-й минуте), Ферран Торрес (84-я) и Жюль Кунде в дополнительное время на 116-й минуте. «Реал» ответил двумя мячами: Килиан Мбаппе забил на 70-й минуте, а Орельен Тчуамени отличился на 77-й.
Одним из самых спорных моментов матча стал эпизод в компенсированное ко второму тайму время, когда арбитр Бургос Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала». Однако после просмотра видеоповтора он отменил своё решение и показал желтую карточку Рафинье за симуляцию.
В последний раз «Барселона» и «Реал» встречались в финале Кубка Испании в 2014 году, когда победу одержал «Реал» (2:1). Таким образом, обе команды провели восьмую очную встречу в решающем матче турнира, разделив победы поровну — по четыре.
Этот трофей стал для «Барселоны» 32-м в истории Кубка Испании. В арсенале «Реала» лишь 20 побед в этом турнире. В прошлом сезоне обладателем кубка стал «Атлетик» из Бильбао, выигравший трофей в 24-й раз.