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«Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании, «Реал» был в шаге от победы

Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Реал Мадрид» со счётом 3:2 в финальном матче Кубка Испании. Решающая встреча в Севилье стала настоящим испытанием для команд, поскольку основное время завершилось ничьёй, а победитель определился лишь на допминутах.

Источник: Life.ru

В составе «Барселоны» голами отметились Педри (на 28-й минуте), Ферран Торрес (84-я) и Жюль Кунде в дополнительное время на 116-й минуте. «Реал» ответил двумя мячами: Килиан Мбаппе забил на 70-й минуте, а Орельен Тчуамени отличился на 77-й.

Одним из самых спорных моментов матча стал эпизод в компенсированное ко второму тайму время, когда арбитр Бургос Бенгоэчеа назначил пенальти в ворота «Реала». Однако после просмотра видеоповтора он отменил своё решение и показал желтую карточку Рафинье за симуляцию.

В последний раз «Барселона» и «Реал» встречались в финале Кубка Испании в 2014 году, когда победу одержал «Реал» (2:1). Таким образом, обе команды провели восьмую очную встречу в решающем матче турнира, разделив победы поровну — по четыре.

Этот трофей стал для «Барселоны» 32-м в истории Кубка Испании. В арсенале «Реала» лишь 20 побед в этом турнире. В прошлом сезоне обладателем кубка стал «Атлетик» из Бильбао, выигравший трофей в 24-й раз.

А ранее московский ЦСКА одержал выездную победу над «Спартаком» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра, прошедшая на стадионе «красно-белых», завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».