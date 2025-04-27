Две сокращенные недели: стало известно, как россияне будут работать на майские праздники

Напомним, в связи с майскими праздниками изменится график выплат пенсий в России для всех способов её получения. Если обычно пенсия выплачивается с 1 по 5 мая, то её можно получить с 29 по 30 апреля или с 5 по 7 мая. Если выплата назначена на 6−8 мая, деньги выдадут в указанные дни. Если 8 мая — выходной, выплату могут перенести. Если пенсия обычно выплачивается с 9 по 11 мая, её получат с 5 по 7 мая.