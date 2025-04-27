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Две сокращенные недели: стало известно, как россияне будут работать на майские праздники

В мае 2025 года россиян ждут две трехдневные рабочие недели.

Источник: Комсомольская правда

Россиян ожидает два блока так называемых длинных выходных, это связано с майскими праздниками. В 2025 году, согласно утвержденному правительством РФ производственному календарю, оба раза длинные выходные продлятся по четыре дня. При этом рабочие недели будут трехдневными.

Напомним, первый блок длинных выходных — это 1−4 мая, причем 30 апреля рабочий день будет сокращен на один час. Второй блок длинных выходных — это 8−11 мая.

Так что в последний весенний месяц у россиян будет всего 18 рабочих дней и 15 — выходных, всего два из которых — праздничные.

Напомним, в связи с майскими праздниками изменится график выплат пенсий в России для всех способов её получения. Если обычно пенсия выплачивается с 1 по 5 мая, то её можно получить с 29 по 30 апреля или с 5 по 7 мая. Если выплата назначена на 6−8 мая, деньги выдадут в указанные дни. Если 8 мая — выходной, выплату могут перенести. Если пенсия обычно выплачивается с 9 по 11 мая, её получат с 5 по 7 мая.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что на отдых в нынешние майские праздники россияне в среднем собираются потратить аж на треть больше, чем в прошлом году — 27 811 рублей на каждого.